Paar hat vor Passagieren heißen Sex im Flugzeug

"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein…", wusste einst schon Sänger Reinhard Mey im Jahr 1974. Und wie groß die Freiheit hoch oben wirklich ist, stellte nun ein Pärchen in einem Flug nach Mexiko augenscheinlich unter Beweis.

Ausgerechnet in einem Ferienflieger nach Mexiko ging es bei dem Paar ordentlich zur Sache. In den hinteren Reihen packte die beiden nämlich plötzlich die Sex-Lust. Die Verliebten konnten ihre Gefühle einfach nicht mehr länger im Zaum halten und fielen übereinander her.

Heißer Ritt über den Wolken

Völlig ungeniert schob die Frau ihr weißes Kleid hoch und nahm gemütlich auf dem Schoß ihres Partners Platz. Was folgt, ist ein heißer Ritt über den Wolken, vor den Augen der anderen Passagiere.

Bei dem ganzen Auf- und Abhüpfen rutscht der Frau dann auch noch ihr BH-Träger ihren Arm herunter. Doch davon lassen sich die beiden natürlich nicht aus der Ruhe und dem Rhythmus bringen.

Passagiere filmen Sex

Die anderen Fluggäste bekamen von dem wilden Treiben in den hinteren Reihen natürlich schnell Wind, wollten das Paar aber auch nicht stören. Stattdessen zückten einige ihr Smartphone und filmten die heißen Szenen im Flieger.

