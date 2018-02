Nach diesen Pornos wird am Valentinstag gesucht

Paare widmen sich am Valentinstag für gewöhnlich ganz der trauten Zweisamkeit. Wer als Single keinen Partner für Zärtlichkeiten zur Verfügung hat, sucht sich oft Abhilfe im Internet.

Das weltgrößte Porno-Netzwerk "Pornhub" erlaubt Liebeskranken am Valentinstag Gratis-Zugang zu seinem Premium-Bereich. Diesen kurzzeitigen Anstieg an Zugriffen und Traffic wertet das Portal anschließend aus. Die Daten vom vergangenen Valentinstag zeigen, wonach die mehr als 3,5 Millionen Nutzer, die das Angebot in Anspruch nahmen, suchten.

Frustriert von Beziehungen zwischen Mann und Frau?

Offenbar waren Männer und Frauen am Valentinstag besonders frustriert von Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Am häufigsten gesucht wurde nach Lesben-Pornos. Am meisten stiegen jedoch ironischerweise die Suchanfragen zu einem männlichen Porno-Darsteller.

Offenbar nutzen aber auch viele User den freien Porno-Zugang, um sich inspirieren zu lassen. Bei den Suchbegriffen, die in Zusammenhang zum Valentinstag stehen, ist Romantik angesagt. "Amor" (der Liebesgott) und "Liebe" stehen weit oben. In weiterer Folge "Massage" und "Gehörnter".

