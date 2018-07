Nina hat keine Angst, auch mal schmutzig zu sein

Die Vollblut-Münchnerin Nina Zwick hat es für Playboy nach Südafrika verschlagen. Dort fühlt sie sich sichtlich wohl. Ob sie wirklich nackt einen Reifen gewechselt hat? Wohl eher nicht.

Landleben ist schön, aber Nina zieht es in die Stadt. Am Land wird es ihr irgendwann einfach zu fad, wie sie sagt. So direkt sie ist, so ehrlich ist sie auch: "Einen richtigen Traumtypen habe ich nicht, aber gutes Aussehen ist mir sehr wichtig." Ansonsten betonten Playmates ja eher, dass es vor allem auf den Humor ankommt.



Das heiße Playboy-Shooting. (Quelle: Playboy.de)

"Ich denke, man verliebt sich nicht auf den ersten Blick in einen Charakter", sagt Nina. Einen fixen Typ hat sie nicht: Sie habe blonde blauäugige Ex-Freunde, aber auch dunkelhaarige bärtige gehabt – die Hauptsache sei, dass sie mit einem Mann Spaß haben kann.

Weitere Motive von Miss August 2018 auf "Playboy.de"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)