Paar will Baby, doch Sex lief vier Jahre lang "falsch"

Der 26-Jährige und die 24-Jährige aus der Stadt Bijie im Westen der chinesischen Provinz Guizhou sind landesweit das Gesprächsthema. Sie wandten sich an einen Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, um aufzuklären, warum sie seit vier Jahren vergeblich versuchen, ein Kind zu zeugen. Heraus kam ein schockierender Grund, sowohl für den Arzt, als auch für das Paar.

Beim Patientengespräch erklärte die 24-Jährige, sie habe regelmäßig Sex, allerdings sei der Akt "jedes Mal schmerzhaft". Sie habe ihn allerdings erduldet, weil ihr Kinderwunsch so groß sei. Der Arzt glaubte erst an eine Geschlechtskrankheit, aber die Untersuchung zeigte überraschenderweise, dass die Frau noch Jungfrau war. Allerdings fand der Arzt "andere Spuren", die zeigten, was die Frau schließlich bestätigte: das Paar hatte die vergangenen vier Jahre ausschließlich Analsex gehabt.

Mittlerweile hat es geklappt

Wie sich herausstellte, war das Paar nie sexuell aufgeklärt geworden. Behandlung war keine nötig, der Arzt gab dem Paar ein Aufklärungsbuch mit nach Hause. Offenbar führte dies nun zum gewünschten Erfolg: das Paar schrieb in einem Brief an den Arzt, dass es mit der Zeugung nun geklappt hatte und die Frau schwanger sei. "Paare, denen solch grundlegendes Wissen fehlt, sind eine absolute Seltenheit", wird der mittlerweile pensionierte Arzt von chinesischen Medien zitiert.

