Paar will Schuhe kaufen und hat heißen Auto-Sex

Die Polizei hatte am Dienstag einen kuriosen Anruf aus Lörrach in Freiburg erhalten. Darin wurde den Beamten mitgeteilt, dass in einem geparkten Pkw ein Pärchen "zu Gange sei".

Die Polizisten fuhren daraufhin zu der angegeben Adresse und überprüften den Vorfall. Tatsächlich entdeckten sie dann an der beschriebenen Stelle ein Fahrzeug, "dessen Scheiben beschlagen waren und keinen Blick in den Innenraum erlaubten", berichtet die Polizei.

Um sicher gehen zu können, dass wirklich alles in Ordnung ist, klopften die Beamten daraufhin an die Tür. Die Polizei musste daraufhin ein wenig warten, ehe sich eine Tür ein Stück weit öffnete.

"Kleider waren im Fußraum"

"Die Ordnungshüter erhaschten einen Blick auf Sitze in Liegeposition, Kleider im Fußraum und auf Personen mit etwas schnellerer Atmung", heißt es in dem Polizeibericht weiter.

Gegenüber den Beamten erklärte das Paar, dass es eigentlich Schuhe kaufen wollte, doch sie schafften es nicht mehr aus dem Auto. Die Hormone der beiden gerieten aus irgendeinem Grund "in Wallung" und aus der Einkaufstour wurde nichts mehr.

Paar zeigt sich einsichtig

Die Polizei erklärte den beiden Liebeshungrigen, dass sich in unmittelbarer Nähe nicht nur eine Straße, sondern auch ein Bürgersteig befindet.

Das Paar zeigte sich einsichtig und beendete ihr Liebesspiel. Ob der 40-Jährige und seine 38 Jahre alte Gespielin anschließend noch Schuhe kaufen waren, ist nicht bekannt.

