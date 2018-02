Instagram dreht Blowjob-Queen Paola den Saft ab

Porno-Sternchen Paola Saulino erlangte 2016 internationale Bekanntheit, als sie beim Referendum in Italien allen Männern Oral-Sex versprach, wenn diese mit Nein stimmen würden.

Im November 2016 startete die 28-Jährige schließlich ihre "Pompa Tour" (Anm. "Blase-Tour"). Doch nach knapp 400 Männern musste die Italienerin ihre Tour bereits wieder abblasen.

Denn der Hund eines Freundes hatte ihr ins Gesicht gebissen und es somit unmöglich gemacht, dass sich Paola weiterhin bei den Männern, die gegen das Referendum in Italien gestimmt hatten, auf ihre Weise "bedanken" konnte.

Keine heftigen Bewegungen

Paolas Arzt riet ihr, mehrere Monate die Bewegungen mit ihrem Mund großteils einzuschränken. Die 28-Jährige solle keine großartigen Bewegungen damit machen, damit die Narben schneller verheilen.

Die Brünette versprach den Herren der Schöpfung aber, dass sie ihre Tour wieder fortsetzen würde, sobald ihr Mund wieder voll einsatzbereit sei.

Gemeines Instagram

Nur einen Monat später nun die nächste Schock-Nachricht der selbsternannten "Blowjob-Queen". Ihr Instagram-Profil wurde gesperrt.

Offenbar hatte sich Paola dort zu freizügig präsentiert. Zum Glück gibt es aber noch Twitter, wo sie die Männerwelt weiterhin mit ihren heißen Bildchen beglückt und nun um Hilfe fleht.

Please can you help? My @instagram account is suspended. I am always careful to follow your rules strictly. I think my account was reported maliciously. Please can you help or tell me what I did wrong? Thank you so much #unBanPaola pic.twitter.com/bHAx5kRhvt