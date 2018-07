Mit dieser Masche wollen Männer Frauen verführen

Die sogenannte "Peacock-Strategie" klingt vielleicht relativ unspektakulär und ungefährlich, entpuppt sich in Wirklichkeit aber als eine hinterhältige Masche, um Frauen um den Finger zu wickeln.

Der Trick dahinter ist schnell erklärt! Männer "schmücken" sich wie ein Pfau (Anm. englisch "peackock" bedeutet Pfau) mit außergewöhnlicher Kleidung, verrückten Frisuren und besonderen Accesoires.

Damit wollen die Männer die Aufmerksamkeit der Frauen erregen, um so mit ihr ins Gespräch zu kommen. "Peacocking" geht aber auch subtiler.

Männer passen ihr Verhalten an

So geben sich die Männer oft äußerst sensibel und liebesbedürftig und legen ihr bestes Benehmen an den Tag. Je nachdem, was bei einer Frau am besten zieht, passen sie ihr Verhalten an.

Hat er dann endlich sein Ziel erreicht und die Frau ist auf den Trick reingefallen, verwandelt sich der vermeintliche "Traumtyp" oftmals in das genaue Gegenteil.

Warum dennoch so viele Frauen auf den Trick hereinfallen, sehen Sie im Video oben.

(red)