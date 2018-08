Verhilft Wassermelone zu einem größeren Penis?

14.000 Männer wurden für die Studie zu ihrer Wunschgröße befragt. Knapp die Hälfte war mit ihrer körpereigenen Ausstattung nicht zufrieden, wünschte sich etwas mehr Volumen im Gemächt.

Doch wie kommt man(n) ohne drastische Maßnahmen, wie eine OP, zur Traumgröße? Mehreren Studien zufolge, sollen ausgerechnet Wassermelonen Inhaltsstoffe besitzen, die das beste Stück zu Wachstum anregen und gleichzeitig die Erektionen verbessern sollen-

Das erfrischende Kürbisgewächs stammt ursprünglich aus Afrika und beinhalten eine Aminosäure namens Citrullin, die ihren Namen sogar von der lateinischen Bezeichnung der Wassermelonen ableitet. Dieses Citrullin wird nach dem Verzehr von den Nieren in L-Arginin umgewandelt, eine proteinogene α-Aminosäure, welche wiederum positive Eigenschaften für den Penis haben soll.

Damit kommt wohl zu den 5 Gründen in eine Wassermelone zu beißen noch ein Sex-ter dazu. Irgendwie passend, am Freitag ist der Welttag der Wassermelonen – da hat man gleich doppelt Grund zu schlemmen.

Doch immer langsam mit den jungen Pferden! Laut "Daily Star" handelt es sich dabei um eine relativ junge Entdeckung, weshalb noch nicht untersucht ist, wie viele Wassermelonen man verzehren müsste um überhaupt einen sichtbaren Effekt zu erzielen.

Psychiater statt Chirurg

Ist das überhaupt notwendig? "Die meisten Männer, glauben, dass sie einen kleinen Penis haben, obwohl das nicht stimmt", erklärt der auf das männliche Glied spezialisierte Schönheitschirurg David Alessi.

Im Durchschnitt liegt die Größe im erregierten Zustand nämlich bei 12,9 bis 15 Zentimeter. "Viele Männer, die glauben, dass ihr Penis zu klein ist, haben eine gestörte Körperwahrnehmung und wären besser beraten einen Psychiater aufzusuchen, als einen Chirurgen", so Alessi.

Tricks für einen größeren Penis

Britische und amerikanische Gesundheitsbehörden raten ebenfalls vor solchen Eingriffen ab. Sie geben stattdessen Tipps und Tricks, wie man den Penis vielleicht nicht vergrößern, aber zumindest größer aussehen lassen kann.

Schambehaarung ab:

Wenn der Dschungel da unten einmal entfernt ist, kommt die Liane in Solitärstellung besser zur Geltung.

Abnehmen:

Auch wenn man das nicht gerne hören will, eine Gewichtsreduktion hilft. Denn der Johannes eines Mannes wirkt gleich viel eindrucksvoller, wenn er nicht von einem Waschbärbauch überschattet wird.

Sich in Form bringen:

Man kann trainieren was man will, doch direkte Auswirkungen auf den Penis wird es kaum haben. Dafür bleibt der restliche Körper fit, man fühlt sich attraktiver und konzentriert sich weniger auf die Zulänglichkeit der eigenen Peripherie. Der Partner beziehungsweise die Partnerin hat beim Liebesspiel auch (länger) was davon.

