Pornos für die Weltreise: Das sagt Kim (23) dazu

Üblicherweise lernen sich zwei Menschen kennen, gehen vielleicht auf ein Date oder zwei und landen irgendwann gemeinsam im Bett. Und vielleicht – nur vielleicht – führt das alles zu einem Dreier oder einem privaten Sextape. Wenn überhaupt.

Beim 28-jährigen Paolo und der 23-jährigen Kim lief das Ganze umgekehrt: Sie hatten gemeinsam Gruppensex und begannen erst danach, sich zu daten und gemeinsam Kaffee zu trinken. Und so ungewöhnlich wie ihre "How I met your mother"-Story ist auch ihr Alltag. Sie reisen um die Welt, drehen Pornos – täglich und am liebsten in der Öffentlichkeit – und finanzieren sich so ihr Nomadenleben.

Die Kollegen von "Tilllate" haben sich mit Kim unterhalten, um herauszufinden, wie die beiden begonnen haben, ihr Sexleben ins Netz zu stellen, weshalb sie gerne mit ihren Fans chatten und wie sich ihre erste Live-Sex-Session angefühlt hat.

Kim, wie habt ihr euch kennengelernt?

Wir arbeiteten beide bei verschiedenen Abteilungen des gleichen Unternehmens und haben uns nur einmal bei einem Ausflug getroffen. Als uns ein gemeinsamer Freund zu einer Party einlud, verstanden wir uns verdammt gut, begannen miteinander rumzumachen und landeten dann mit einer anderen Frau, die wir voll cool fanden, im Bett. Da bemerkten wir, dass wir ziemlich fest aufeinander standen und begannen uns zu daten.

Das heißt ihr wart beide damals schon ziemlich aufgeschlossen?

Wir kamen beide aus ziemlich langen Beziehungen und wollten unser Sexleben genießen. Und das entwickelte sich dann ziemlich natürlich zwischen uns – auch weil wir beide die Schnauze voll von Eifersucht und Unsicherheiten in Beziehungen hatten und immer versuchten, über alles vollkommen offen zu reden.

Wie kam es dazu, dass ihr begonnen habt, euch beim Sex zu filmen?

Als wir mit dem Daten begannen, arbeitete Paolo als Fotograf und lichtete mich sowieso die ganze Zeit ab. Als wir eines Tages beim Sex über unsere Fantasien redeten – wir lieben stundenlange 69-er-Sessions mit ein bisschen Quasseln zwischendrin –, begannen wir passende Pornos zu suchen, fanden aber nichts, das uns beiden gefiel. Und dann dachten wir: Wir könnten ja anfangen, selbst Sexvideos zu drehen.

Wie lief das zu Beginn bei euch?

Wir drehten an dem Tag ein kurzes Blowjob-Video mit dem Handy. Irgendwie gefiel uns das, also nahmen wir am nächsten Tag unseren Sex mit einer kleinen Actionkamera auf. Und dann begannen wir, das ernster anzugehen: Wir dachten uns kleine Storys aus und begannen loszulegen.

Ihr macht ja auch Live-Sessions mit Fan-Chats und vor der Webcam. Wie war da das erste Mal?

Wir waren beide unheimlich nervös und als wir die Übertragung starteten, sassen wir einfach da und grinsten doof in die Kamera. Danach machten wir ein bisschen Smalltalk mit den Usern im Chat, bis dann die erste Anfrage kam: Jemand wollte aus Paolos Kameraperspektive sehen, wie ich in verführe – er wollte das Gefühl haben, ich sei seine Freundin. Das taten wir auch und wir fanden das beide unheimlich heiss und verdienten sogar ein bisschen Geld damit. Am gleichen Tag machten wir gleich sechs Shows vor der Kamera.

Was für Videos dreht ihr am liebsten?

Unsere Amateurpornos sind für uns ja auch Dokumentationen unserer Reise und so ist eigentlich immer das neuste Video unser Liebling, da die Erinnerungen an den Ort noch frisch sind. Andere halten ihre Reise einfach auf Instagram fest – wir haben zusätzlich hübsche Sexvideos, in denen wir kleine Anspielungen versteckt haben: Unser Lieblingsobjekt in einem Hotelzimmer oder unsere Lieblingsstrassenecke einer spanischen Stadt beispielsweise.

Verdient ihr mittlerweile all euer Geld mit Pornos?

Während der ersten Monate arbeiteten wir noch parallel via Homeoffice für unser früheres Unternehmen. Irgendwann in Italien entschieden wir dann: Hey, das mit den Pornos macht viel mehr Spass und wenn wir all unsere Energie da reinstecken, könnte das funktionieren.

Und das funktioniert gut?

Es ist definitiv kein leicht verdientes Geld, denn du musst schon ziemlich viel Zeit und Arbeit dafür aufwenden. Aber derzeit können wir uns dank Abos ziemlich gut finanzieren.

Ihr geht ziemlich offen mit eurer Arbeit um. Wie finden es eure Eltern, dass ihr Pornos macht?

Unsere Eltern wissen (noch) nicht exakt, was wir so treiben – nur dass wir Nacktbilder und ab und an ein Video machen. Aber unsere Geschwister sind ziemlich stolz auf uns und besuchen uns auch ab und an auf unseren Reisen. Und auch von unseren Freunden haben wir bisher noch keine negativen Rückmeldungen erhalten – die waren auch nicht überrascht, da wir immer ziemlich offen mit Sex umgegangen sind.

Derzeit seid ihr im südamerikanischen Dschungel – wo geht's als nächstes hin?

Eigentlich hatten wir vor, uns diesen Sommer irgendwo in Europa einen kleinen Hof mit Tieren und viel Natur zu besorgen. Aber jetzt haben wir bereits neue Reisepläne geschmiedet und gehen wohl nach Australien und später nach Asien.

Paolo und Kim veröffentlichen ihre Videos unter dem Namen "MySweetApple". Mehr zu ihnen findet man auf Instagram oder Twitter.

