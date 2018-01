Pornostar Olivia Nova (20) tot in Las Vegas gefunden

Die junge Pornodarstellerin Olivia Nova wurde am 7. Jänner völlig überraschend tot in ihrem Haus in Las Vegas gefunden, berichtet "Metro".

Ihre Agentur "LA Direct Models" hat den Tod von der 20-Jährigen bereits bestätigt.

"Olivia hat nur für sehr kurze Zeit Direct Models vertreten, doch wir haben sie als ein wunderschönes Mädchen mit einer sehr süßen und sanften Persönlichkeit kennengelernt", so die Agentur in einem Statement.

Die genaue Todesursache des Sex-Stars ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Nova stammt ursprünglich aus Minnesota in den USA und startete ihre Karriere erst im März 2017. Ihre Familie wurde über den Tod bereits informiert.

Großes Potenzial

Der Tod der jungen Darstellerin erschüttert nicht nur ihre Angehörigen, sondern die gesamte Pornoindustrie. Olivia war sehr beliebt und galt als Darstellerin mit großem Potenzial.

I'm Live for the first time tonight 8:30-10:00 pm Pacific Time! 😍😍https://t.co/muCU7eH3m1 pic.twitter.com/4k9PxAMmFO — Olivia Nova (@olivianovaxxx) 3. November 2017

