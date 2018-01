Pornosternchen Olivia Lua (23) stirbt in Entzugsklinik

Die 23-jährige Olivia Lua ist das zweite tote Pornosternchen im noch jungen Jahr 2018. Erst am 7. Jänner wurde auch Olivia Nova (20) tot aufgefunden – "Heute" berichtete.

Lua starb am Donnerstag. Sie wurde laut der Agentur "LA Direct Models" am Donnerstagmorgen (Ortszeit) tot in ihrem Zimmer in einer Entzugsklinik in Hollywood gefunden.

Junge Karriere

Die junge Frau hatte erst im April 2017 ihre Porno-Karriere gestartet, aber wohl zunehmends mit Drogenproblemen zu kämpfen. Im Herbst kam sie für drei Monate in eine Entzugsklinik. Im Jänner wollte sie ihr Comeback geben, doch nach einem Rückfall landete Lua erneut im Entzug.

Laut der Agentur geht man davon aus, dass die Todesursache eine Mischung aus Medikamenten, Drogen und Alkohol ist.

Fünfter Todesfall innerhalb kurzer Zeit

Es ist nur der jüngste Todesfall, der die Porno-Industrie in den USA erschüttert. Shyla Stylez (35) wurde am 9. November von ihrer Mutter tot in ihrem Bett aufgefunden. Einen knappen Monat später, am 5. Dezember, wurde August Ames (23) erhängt in einem öffentlichen Park aufgefunden.

Die nächste in der traurigen Serie war Yurizan Beltran, auch bekannt als Yuri Luv. Die 31-Jährige wurde am 13. Dezember tot in ihrer Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Olivia Nova starb schließlich Anfang 2018.

Todesserie im Porno-Business

