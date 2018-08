Franziska Benz lässt im Playboy die Hüllen fallen

Auf der Kersefontein-Farm in Südafrika, rund 150 Kilometer von Kapstadt entfernt, gab sich RTL-Star Franziska Benz für die September-Ausgabe des Playboys ein Stelldichein. Zwischen malerischen Gebäuden, Rindern, Schafen und Pferden spricht sie über ihr einzigartiges Shooting für das Männermagazin.

Es war "ein Wahnsinnsgefühl, nackt vor diesen Tieren zu stehen und ihre Power zu spüren", so die 29-Jährige über ihre Momente mit den Pferden: "Der Ranger warnte mich: 'Egal, was passiert, lass die Zügel nicht los!' Plötzlich fingen die Pferde an, die übrigens alle weiblich waren, sich gegenseitig zu reizen und aufzubäumen. Hinterher sagte er nur: 'Wenn du losgelassen hättest, hätte ich die Tiere nie wiedergesehen!' Jetzt weiß ich, woher der Begriff Stutenbissigkeit kommt (lacht)."

"Mein Ansatz: Ganz oder gar nicht"

Mit nackter Haut unter der gleißenden Sonne zu posieren, das mache ihr nichts aus, so die erfahrene Schauspielerin: "Wenn es unabdingbar ist, um dem Moment auf der Bühne Ausdruck

zu verleihen, stelle ich mich komplett zur Verfügung und mache das. Und wenn ich in meiner Serienrolle biestig sein muss, bin ich das eben. Mein Ansatz: ganz oder gar nicht."

Für den Playboy ein Shooting zu machen, war für die Deutsche eine reine Bauchentscheidung: "Als die Anfrage kam, hatte ich

sofort das Gefühl: Ja, klar!". Ganz wie die nomadische Miss September 2018, Olivia Peltzer, sieht sich Franziska Benz nicht nur an einem Ort verwurzelt. "Heimat ist für mich nicht an einen Ort gekoppelt, eher an ein Gefühl, das ich zum Beispiel mit Freundschaften verbinde", so die Schauspielerin.

Und wie müsste ein Mann sein, um in ihrem Leben Platz zu finden? "Ich habe keine klassische Vorstellung. Wenn mich seine Persönlichkeit staunen lässt, finde ich das am attraktivsten. Wenn er Gentleman ist und mich als Frau fühlen lässt – aber auf Augenhöhe. Er muss Empathie mitbringen und Humor. Dann ist mir egal, ob er blond, dunkel, groß oder klein ist."

Weitere Motive exklusiv nur unter www.playboy.de

