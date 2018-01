Porno-Star RoxxyX nackt in den Bergen Österreichs

Model RoxxyX gilt in Deutschland als absoluter Shootingstar in der Erotik-Branche. Die hübsche Blondine aus Berlin ist gut gebucht und zierte schon einige Covers diverser Männer- und Tattoomagazine.

Gemeinsam mit ihrer Busenfreundin Micaela Schäfer lässt Roxxy aber nicht nur die Männerwelt auf den größten Erotikmessen der Welt höher schlagen, auch auf ihren Profilen in den sozialen Netzwerken gewährt sie ihren Fans einen tiefen Einblick in ihr Leben.

Model und Instagram-Star

Egal ob von der Sexmesse "Extasia" in der Schweiz, bei einem Videodreh mit ihrer Freundin "Mica", einem erotischen Shooting mit YouTuberin Katja Krasavice oder aus ihrem Privatleben. Ihre Fans sind immer hautnah mit dabei. Über 130.000 Fans hat das Erotikmodel auf Instagram bereits.

Roxxy hat sich bereits auch international einen Namen gemacht und bereits für ihre Fototermine die ganze Welt. Doch die viele Arbeit hat natürlich auch ihre Schattenseiten. Denn wirklich viel Freizeit hat die Berlinerin nicht.

Und wenn sie sich einmal eine (kleine) Auszeit gönnt, dann sucht Roxxy ihre Ruhe. Für ihren "Weihnachtsurlaub" besuchte die Blondine dabei ein ganz besonderes Land: Österreich.

Roxxy schwärmt von Österreich

"Da ich das Jahr über sehr viel arbeite, war es mein Traum in den Bergen im Schnee Weihnachten und Silvester zu verbringen und ruhig in das neue Jahr zu starten", nennt Roxxy gegenüber "heute.at" den Grund für ihre Wahl.

Roxxy verbrachte mehrere Tage in Österreich, besuchte unter anderem Tirol, Steiermark und Kärnten. Und weil sie nicht ganz alleine sein wollte, nahm sie gleich ihre Mutter mit. Gemeinsam genossen Mutter und Tochter den Urlaub in der Alpenrepublik und besuchten unter anderem auch den Pyramidenkogel in Kärnten.

"Pyramidenkogel fand ich besonders klasse"

"Den Pyramidenkogel fand ich besonders klasse und einen Ausflug wert. Vor allem am Abend, wenn dann die Lichtshow beginnt. Der Ausblick ist weltklasse", schwärmt die hübsche Blondine auf Nachfrage von "heute.at".

Doch auch im Urlaub war Roxxy nicht ganz untätig und hatte wieder einige heiße Shootings am Start. Roxxy: "Geshootet habe ich oberhalb von Diex, im tiefen Schnee und Sonnenschein. Unbeschreiblich!"

Neben einem Shooting und einer TV Produktion am Katschberg wagte sich die Deutsche auch auf die Ski. "Ski bin ich am Petzen gefahren und auch mit der Gondel bis nach ganz oben gefahren. Ich muss sagen, es war mein erster Skiurlaub" so Roxxy.

Roxxy outete sich als Österreich-Fan

Roxxy war von dem Urlaub in Österreich sichtlich begeistert und outete sich als echter Fan der Alpenrepublik. Nach ihrem Besuch ging es schließlich wieder nach Deutschland zurück, wo bereits die nächsten Shootings auf die Blondine warteten und wieder der Alltag für sie einkehrte.

Wann Roxxy Österreich wieder einmal einen Besuch abstatten wird, steht noch nicht fest. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht wieder ein Jahr dauert und das sexy Model vielleicht sogar mal im Sommer Zeit findet.

(wil)