Sextoy soll schmerzlosen Sex möglich machen

Schmerzen beim Sex ist für viele Frauen ein Tabu-Thema. Die Ursachen können verschieden sein - sei es körperlich oder psychisch. Viele Frauen schweigen aber darüber. Eine US-Amerikanerin hat nun ein Sextoy entwickelt, das Schmerzen beim Sex zur Vergangenheit macht.

Umfrage Hatten Sie schon einmal Schmerzen beim Sex? Ja, ich habe oft Schmerzen dabei

Manchmal

Nein, das hatte ich noch nie

Ich hatte noch nie Sex

"Es fühlt sich an, als würde Muhammad Ali in meine Gebärmutter prügeln", beschreibt Emily Sauer das Gefühl, wenn es bei ihr im Schlafzimmer zur Sache geht. Damit wollte sie sich nicht abfinden und tüftelte an einer Lösung, die ihr Sex ermöglicht.

Herausgekommen ist das "Ohnut", bestehend aus mehreren Silikon-Ringen. Diese werden – mit Gleitmittel versehen – auf den Penis gegeben. So kann die Frau, je nachdem wieviele Ringe sie am besten Stück ihres Liebsten anbringt, bestimmen, wie tief dieser in sie eindringt.

Eine Video-Präsentation:



Laut Testern soll der Mann den Unterschied gar nicht bemerken. Für die Serienanfertigung benötigt Sauer 50.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 43.000 Euro), die sie über das Crowdfunding-Portal Kickstarter sammeln will. nach zwei Wochen hat sie immerhin bereits die Hälfte zusammen. Sollte das Sextoy in Serienreife gehen, wird es umgerechnet knapp 58 Euro kosten.



(red)