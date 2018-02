"Sex-Lexikon" für Kinder erregt die Gemüter

"Lust auf Angeberwissen? Wie wär’s mit einem Fremdsprachen-Spickzettel für geläufige Bezeichnungen von Brust und Vagina?", schreibt KiKA auf seiner Internetseite. In dem "Sex-Lexikon" für Kinder werden zahlreiche Synonyme für Penis und Hoden sowie Brüste und Vagina genannt.

Dort sind unter anderem Begriffe wie "Schwanz", "Rute" oder "Einäugige Schlange" für das männliche Geschlechtsteil zu lesen oder auch "Schlitz", "Liebestunnel" oder "Butterklumpen" für die Vagina zu sehen.

Kinder (!), die also schon immer wissen wollten, wie in Spanien "Hoden" oder in Frankreich "Brüste" bezeichnet werden, können auf diesen "Spickzettel" zurückgreifen und mit "Fachwissen" glänzen.

"Ein bisschen Spaß muss sein"

Der Kinderkanal schreibt zu dem Sex-Lexikon: "Weil wir sehr gelacht haben und auch noch etwas dazu lernten, wollten wir dir das nicht vorenthalten. Denn ganz ehrlich: ein bisschen Spaß muss sein."

Doch der Spaß ging für "KiKA" leider völlig nach hinten los. Denn weder Eltern noch Politiker können über dieses "Lexikon" lachen und kritisieren den Sender.

Eine Frage der Behutsamkeit

"Beim wichtigen Thema Aufklärung ist Behutsamkeit gefragt", so Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtags. Auch viele besorgte Eltern haben sich bereits über das "Lexikon" beschwert.

Der Sender weist die Kritik allerdings zurück. Vielmehr müsse man das "umfangreiche Onlineangebot zum Thema" sehen, in dem das Element eingebettet sei, erklärte eine Sprecherin gegenüber der deutschen "Bild".

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kindersender in der Kritik steht. Erst vor wenigen Wochen wurde eine Doku über die Beziehung eines Flüchtlings mit einem jungen Mädchen gezeigt, nur wenig später wurde Kindern beigebracht, wie man einen BH öffnet.

