Sex-Video von Micaela und Katja erregt die Gemüter

Erotik-Model Katja Krasavice und Nackt-DJane Micaela Schäfer ziehen gerne blank und verabredeten sich unlängst zu einem gemeinsamen Shooting. Auf einer kuscheligen Couch vergnügten sich die zwei dann miteinander und ließen sich auch noch dabei filmen.

Umfrage Werden Sie sich das Video von Katja Krasavice und Micaela Schäfer ansehen? Ja, auf alle Fälle! Ich kann es kaum erwarten...

Nein, darauf habe ich keine Lust

Was glaubt ihr denn, was ich gerade mache?

Verdammt, ich finde das Video nicht...

Ich bin noch unentschlossen

Bei dem Schäferstündchen der beiden Nacktschnecken ging es dabei so gewaltig zur Sache, dass Micaela ihre Freundin zum Höhepunkt brachte. Katja sprach nach dem Videodreh sogar von einem "Orgasmus des Todes".

In einem Video gab die Blondine dann ungeniert pikante Details ihres Liebesspiels Preis: "Sie hat mir den A... versohlt, ich hab' meine Titten auf ihren Balkon rausgestreckt!".

"Orgasmus des Todes" von Youtube gelöscht

Die einschlägigen Aufnahmen mit Micaela wollte die 21-Jährige dann auch auf YouTube veröffentlichen. Immerhin wollte sie ihre über 1 Million Follower mit dem Video verwöhnen, so wie sie selbst von der Nackt-DJane auf Rosen gebettet wurde.

Doch sehr zum Ärgernis der zwei Busenfreundinnen wurde der Clip gelöscht. Offenbar waren der Videoplattform die Aufnahmen der beiden dann zu frivol.

Das hinderte Micaela Schäfer aber nicht daran, das Video doch noch zu zeigen. Zumindest Ausschnitte davon und stark verpixelt. "Wie versprochen noch ein heißer Vorgeschmack auf mein Date mit Katja Krasavice", so Micaela zu dem Posting.

Die Nachfrage nach dem ganzen Video war dabei offenbar so groß, dass Schäfer nun weitere Ausschnitte aus dem Clip zeigt. In der Aufnahme erklärt die 34-Jährige dem Erotik-Model, wie man(n) richtig und effektiv Brüste massiert.

Video sorgt für Wirbel

"Stell dir einfach vor, du melkst gerade 'ne Kuh", so Micaela zu Katja. Und die 21-Jährige knetet und massiert daraufhin munter darauf los. Unter dem #kühemelken rührt die Nackt-DJane noch einmal mächtig die Werbetrommel für das heiße Shooting mit Krasavice.

Das Video wurde innerhalb von 24 Stunden bereits über 21.000 Mal angeklickt und sorgt im Netz gerade für mächtig Wirbel. Vielen (männlichen) Fans gefällt der Clip war, Brüste aber mit Euter zu vergleichen, geht einigen dann aber doch ein wenig zu weit.

Das vollständige Lesben-Video gibt es exklusiv auf einem Sex-Portal zu sehen. Ob es eine Fortsetzung zu dem Clip gibt, steht noch nicht fest.

Erster Porno von Katja

Katja Krasavice drehte unlängst auch ihren ersten Pornofilm und holte sich dabei Sex-Star Lena Nitro an Bord. Bei ihrem ersten Porno-Dreh stellte sich die 21-Jährige schon wie ein echter Profi an und gab ihren Fans natürlich gleich einen tiefen Einblick in ihre Arbeit. Dieser Clip war YouTube übrigens nicht zu heiß, er durfte gezeigt werden.

