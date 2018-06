Sexpartys für Frauen: Das passiert im neuen In-Club

In London ist es der geheime In-Club schlechthin. Doch kaum einer, besonders nicht die Männerwelt weiß, was in den exklusiven Räumlichkeiten eigentlich genau abläuft.

"Pro7"-Reporterin Sabrina hat sich nicht nur dorthin gewagt, sondern gleich auch einen Selbstversuch gestartet. Verrucht und voll nackter Haut, oder doch ganz zahm? Das zeigt das Video oben!

(red)