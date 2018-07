So oft haben Austro-Paare in der Woche Sex

Österreichische Paare haben ein erfülltes Sexualleben, besonders während der ersten drei Jahre. Fast die Hälfte aller Paare hat mindestens einmal pro Woche Sex. Die Freude am Liebesspiel und die Möglichkeit seine Liebe auszudrücken stehen dabei im Vordergrund.

Umfrage Wie wichtig ist Ihnen Sex? Nichts geht über Sex!!

Sex ist etwas Schönes, aber es gibt viel Interessanteres

Keine Ahnung, ich bin noch Jungfrau

Finde ich widerlich

War in meiner Jugend wichtiger als im höheren Alter

Ist mit zunehmendem Alter immer wichtiger geworden

Das ist zumindest die Kurzfassung der Ergebnisse einer Studie, die im Auftrag der Online-Partneragentur Parship erstellt wurde.

Derselben zufolge, sind heimischen Paare mit ihren Partnerschaften durchwegs zufrieden. Besonders die Aspekte "Familie" und "gemeinsame Ziele im Leben" werden positiv gesehen – 94 Prozent bzw. 92 Prozent aller Befragten sind damit zufrieden.

"Sex ist nicht das Einzige, das zählt"

Ausgesprochen glücklich scheinen Paare auch mit ihrer Sexualität zu sein. Allerdings zeigt sich nach drei Jahren Beziehung ein deutlicher Knick in der Zufriedenheit mit dem Thema Sex, auch die Häufigkeit nimmt ab: In den ersten drei Jahren hat die Mehrheit der Paare mindestens zwei bis drei Mal pro Woche Sex, danach trifft das nur noch auf ein Viertel zu.



Sechs von zehn Befragte sind der Meinung, dass sich ihre Beziehung im Laufe der Jahre zum Positiven verändert hat. "Sex ist zwar wichtig, aber nicht das Einzige, das in einer Partnerschaft zählt", bestätigt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at in einer Aussendung. "Mit der Zeit rücken oft andere Prioritäten [...] in den Vordergrund. [...] Im Idealfall bewahrt man sich als Paar eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz, damit eine erotische Spannung auch nach mehreren Beziehungsjahren aufgebaut werden kann."



Das verflixte vierte Jahr

Die magische Schwelle liegt bei drei Jahren Beziehungsdauer. Ab diesem Zeitpunkt haben Paare seltener Lust aufeinander, nehmen sich weniger Zeit für ihre Sexualität, erleben nur mehr selten Quickies und sind beim Sex nicht mehr so experimentierfreudig. Andererseits verbringen Paare mit den Jahren mehr Zeit zu zweit, tauschen sich intensiver aus und lachen mehr miteinander. Und auch nach vielen Jahren hat noch immer knapp die Hälfte aller Paare mindestens einmal pro Woche Sex. "Die Umfrage zeigt, dass beim Sex mit der abnehmenden Frequenz auch die Zufriedenheit sinkt", so die Parship-Psychologin.

Über Bedürfnisse sprechen



Erb betont zudem, wie wichtig eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und seinen Bedürfnissen ist: "Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Verlangen nach Nähe und einen individuellen Zugang zur Sexualität. Je offener man über seine Bedürfnisse spricht und seine Wünsche formuliert, umso wahrscheinlicher kommt man auch auf einen gemeinsamen Nenner, was die körperliche Intimität betrifft."



Für die Studie wurden 1.077 in Partnerschaft lebende Österreicher zwischen 18 und 69 Jahren vom Digitalen Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com befragt.

(red)