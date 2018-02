So überstehen Singles den Valentinstag

Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Verliebten. Was für Paare in der Regel ein besonderer Feiertag ist, kann für Singles schon einmal ein äußerst unangenehmer Tag sein.

Wer unglücklich verliebt ist oder gerade niemanden hat, fühlt die Einsamkeit gerade am Valentinstag oft sehr deutlich. Aber es gibt Abhilfe: Mit diesen Tipps können Alleinstehende auf den Tag der Verleibten getrost pfeifen.

