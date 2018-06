So vertreibst du deinen Liebeskummer

Ist die Liebe vorbei, fallen viele Menschen erst mal in ein tiefes Loch. Wer die trüben Gedanken schnell hinter sich lassen will, kann die Dauer des Liebeskummers aktiv verkürzen. Das berichten zwei US-Forscherinnen im "Journal of Experimental Psychology".

Für die Studie hatten Sandra J. E. Langeslag und Michelle E. Sanchez von der University of Missouri-St. Louis 24 Probanden zwischen 20 und 37 Jahren zum Experiment gebeten. Alle hatten gerade eine Beziehung von mindestens zweieinhalb Jahren hinter sich und litten an Liebeskummer.

Drei Strategien im Test

Gleich zu Beginn wurden die Teilnehmer in vier Gruppen eingeteilt und bekamen verschiedene Aufgaben zugewiesen. Die Mitglieder der ersten Gruppe sollten möglichst negativ über die Verflossenen denken, die der zweiten ihre Gefühle und Sehnsucht akzeptieren, und die der dritten Gruppe sollten sich ablenken. Die vierte Gruppe bekam keine Strategie vorgegeben.

Anschließend befragten sie die Teilnehmer zu ihren Gefühlen. Zudem legten Langeslag und Sanchez jedem einzelnen Fotos des oder der Ex vor und massen ihre Hirnströme.

Sie bringen alle etwas, aber ...

Ergebnis: Alle drei Strategien bewirken etwas. So war bei den Männern und Frauen in den drei Gruppen die für Emotionen zuständige Hirnaktivität verringert, was von den Forscherinnen als positives Zeichen gewertet wird.

In Zeiten von Social Media sei es schließlich sehr wahrscheinlich, immer wieder mit der alten Beziehung konfrontiert zu werden. Und je geringer die Reaktion auf eine virtuelle Begegnung ausfalle, desto geringer sei auch der Herzschmerz, so die Begründung.

Deutliche Unterschiede gab es dagegen, was die Minderung von Gefühlen wie Liebe und Sehnsucht anging: Sichtbare Fortschritte machten nur die Probanden, die sich bewusst machten, dass sie ohne den Verflossenen besser dran sind als an seiner Seite.

