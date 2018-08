Tindern trotz Beziehung: Ist das Fremdgehen?

In Beziehungen gibt es Regeln und eine Grenze, ab wann ein Flirt oder eine Handlung als Fremdgehen gilt. Eine Frage ist dabei in den vergangenen Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt: Darf ich Tindern?

Umfrage Was halten Sie davon, trotz Beziehung auf Tinder angemeldet zu sein? Warum nicht?

Bin ich auch!

Weiß nicht.

Geht gar nicht.

Wäre ein sofortiger Trennungsgrund.

Was Date-Doktor Emanuel Albert dazu sagt und was er Betroffenen rät, erfahren Sie im Video.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kiky)