Vater erwischt Sohn (13) bei Auto-Sex mit Lehrerin

Der US-Amerikaner entdeckte seinen Sohn in einem Auto eines Parkplatzes. Da der Mann nicht wusste, was sein 13-Jähriger in dem Fahrzeug verloren hatte, marschierte er zu dem Pkw und schaute nach.

Als er die Autotür öffnete, bekam er vermutlich den Schock seines Lebens: Er erwischte seinen Sohn auf frischer Tat beim Sex. Der Filius befand sich gerade mit seiner 44-jährigen Lehrerin auf der Rückbank.

Handy des Teenies beschlagnahmt

Der Vater verständigte daraufhin sofort die Polizei und erstattete Anzeige gegen die Frau. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin das Handy des 13-Jährigen, auf dem sich eindeutige Hinweise auf eine Liebesbeziehung befanden.

Laut der Polizei von Bay City ereignete sich der Vorfall bereits vor knapp zwei Wochen. Doch erst jetzt wurde Rachel G. festgenommen und angeklagt. Sie befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Gerichtstermin.

Anklage wegen sexuellen Missbrauchs

Dort muss sich die 44-Jährige nun wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen verantworten. Auch ihren Beruf als Lehrerin ist Rachel G. los.

29-Jährige von Ehemann erwischt

Dass Lehrerinnen sich an ihren Schülern vergreifen, ist leider keine Seltenheit. Erst letzte Woche wurde eine 29-jährige Lehrerin mit ihrem Schüler beim Sex erwischt. Ihr Gatte ertappte sie mit dem 15-Jährigen in ihrem Ehebett.

