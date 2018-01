Blindengruppe fühlte sich durch die Erotikmesse

"Es war schön, sowas mal zu fühlen", meinte Hans Peter Sperber nach der Venus in Berlin. Er ist der Initiator der kleinen Blinden-Tour auf der Erotikmesse.

Bei einer Sonderführung wurden Sehbehinderten die Produkte der Branche vorgeführt und näher gebracht. Geleitet wurde die Gruppe von Drag-Queen Ella Mortadella.

"Woche des Sehens"

Sperber kannte die Venus noch aus seiner Zeit als Sehender. Nachdem er erblindet ist, musste er auf die Messe verzichten, da die Shows zum Großteil für die Augen der Besucher gemacht sind.

Sperber setzte sich dafür ein, dass auch Blinde in den Genuss kommen - mit Erfolg. Seit 2016 wird die Tour gemacht. In Kooperation mit dem Berliner Blindenverein ABSV, wies die Venus mit vielen Aktionen in der "Woche des Sehens" auf die Belange der Blinden hin.

