Wenn aus Liebe zum Menschen Liebe wird

Am Valentinstag, dem 14, Februar, wird bekanntlich die Liebe gefeiert. Ein Tag der auch beim Österreichischen Roten Kreuz nicht ohne Grund ein ganz besondere ist: Hier verbindet die Helfer die Liebe zum Menschen – und daraus entsteht dann manchmal auch Liebe zueinander. Ob langjährig verheiratet, frisch verliebt oder platonisch vereint: zahlreiche Rotkreuz-Pärchen haben sich bereits gefunden.

Den Valentinstag will die größte humanitäre Nonprofit-Organisation in Österreich dazu nutzen, seine #rotkreuzliebe mit der Welt zu teilen. Via Facebook hat die Organisation alle, die sich über das Engagement beim Roten Kreuz kennen und lieben gelernt haben, dazu aufgerufen, ein gemeinsames Foto unter dem Hashtag #rotkreuzliebe zu posten oder es direkt per Mial an kampagne@roteskreuz.at zu schicken.

(kiky)