So geht es bei einem Wiener Porno-Dreh zu

Pornos sind im Jahr 2018 kein Tabuthema mehr. Doch was sich nebst den scheinbar reibungslosen Abgängen, den perfekt geschminkten Darstellerinnen und dauerharten Penissen aber wirklich abspielt, wissen die Wenigsten.

Muss die weiße Couch nach dem Dreh eigentlich von Spermaflecken gereinigt werden? Was denken Nachbarn, wenn das tierische Gestöhne den erlaubten Lärmpegel überschreitet? Und welches Essen verschafft dem Mann seine Porno-Potenz?

Um Licht in den dunklen Porno-Backstage-Bereich zu bringen, haben die Kollegen von "Tillate" in Wien Erotikstar Lena Nitro beim Set der international erfolgreichen Pornoproduktion des Österreichers Marcello Bravo und seiner Frau Little Caprice besucht. Und ganze sechs Stunden zugeschaut.

(red)