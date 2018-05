Wieso sich Frauen vor dem Sex schnäuzen sollten

Möchte man mit jemandem ins Bett, ist es wichtig, sein Gegenüber gut riechen zu können. Und das nicht nur im übertragenen Sinne, denn der Geruch eines Menschen entscheidet mit, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht (siehe Box).

Liebe geht auch durch die Nase



In unserer Nase sitzen rund 350 Geruchsrezeptoren, die alles, was sie an Düften wahrnehmen, ans limbische System und den Hypocampus weiterleiten – an Hirnareale also, die für die Steuerung von Emotionen und Erinnerungen zuständig sind.



Das ermöglicht uns, unterbewusst zu erkennen, ob das Gegenüber gut zu uns passt. Konkret, ob sein Erbgut zum eigenen passt. Tatsächlich gehen immer mehr Forscher davon aus, dass die genetische Kompatibilität wie Geschlecht, Alter sowie die Veranlagung zu Krankheiten in der Geruch-Signatur des Menschen steckt.