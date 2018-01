Wo fängt Untreue an?

Dating-Expertin Melanie Schilling bringt beim Thema Untreue den Begriff "Micro-Cheating" ins Spiel. Er beschreibt eine Reihe scheinbar kleiner Dinge die darauf hinweisen, dass eine Person emotional oder physisch auf einen Menschen außerhalb der Beziehung fokussiert ist.

Umfrage Wo fängt für Sie Untreue an? Bei allem was heimlich geschieht (egal ob schreiben, telefonieren oder treffen)

Beim Sex

Beim Anlügen

Beim Küssen

Beim ersten fremden Körperkontakt

Jeder Flirt ist schon Betrug am Partner

Betrug ist, wenn er/sie sich in jemand anderen verliebt (das Körperliche ist nicht so wichtig)

Keine Ahnung, ich hatte noch keine Beziehung

Welches Verhalten deutet auf Untreue hin?

Beispiele dafür sind etwa: Sie schreiben mit jemandem, ohne dass Ihr Partner davon weiß. Sie haben jemanden unter einem falschen Namen im Telefonbuch eingespeichert. Sie lügen über ihren Beziehungsstatus.



Was tun, wenn Partner komisch ist?

Expertin Schilling rät: Finden Sie heraus was die Absicht hinter dem Verhalten war. Handelt es sich um ein unbewusstes Handlungsmuster, machen Sie Ihrem Partner klar, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung ist. Von da an wird sein/ihr Tun zu einer bewussten Handlung. Ändert sich nichts an dem Muster sollten Sie sich ernsthaft Gedanken darüber machen, ob die Beziehung noch Zukunft hat.

(mp)