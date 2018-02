Woher kommt der Valentinstag eigentlich?

Ist der Valentinstag nun eine Erfindung der Floristen oder gibt es doch einen romantischeren Hintergrund? Tatsache ist, dass sie bisland doch sehr erfolgreich nutzen und jährlich an diesem Tag ihre Umsätze steigern.

Woher kommt der Brauch wirklich, was hat es mit diesem Datum und seinem Namen auf sich und wieso beschenken wir unsere Liebsten?

Angeblich traute der heilige Valentin, Bischof von Terni in Umbrien, zu seinen Lebzeiten mehrere Liebespaare, und schenkte ihnen Blumen aus seinem eigenen Garten. Durch die Trauung von Soldaten und anderen Staatsdienern widersetzte er sich dem kaiserlichen Befehl. So kam es am 14. Februar 269 zu seiner Hinrichtung.

Diese geschichtlichen Ereignisse gelten bis heute als eine Erklärung für die Bekanntheit des Valentinstages.

(kiky)