8 mal "sehr empfehlenswert" 28. März 2018 04:30; Akt: 26.03.2018 10:31 Print

ÖAMTC-Test: Die besten Reifen für den Sommer

Am 15. April endet die Winterreifenpflicht in Österreich und hoffentlich spielt spätestens dann auch das schöne Wetter mit. Wer neue Sommerreifen braucht, sollte sich also beeilen.