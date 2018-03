710 PS: Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Das sind Zahlen, die man normalerweise mit Sportwagen und nicht mit einem Offroader in Verbindung bringt: Mit seinem 6,2 Liter großen V8-Kompressor-Motor bringt der Jeep Grand Cherokee Trackhawk 710 PS und 868 Nm auf die Straße.

Den Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer gelingt in in 3,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 289 km/h. Von 100 auf 0 wird – je nach Witterungsverhältnissen – in 37 Metern.

Bei jeder Umdrehung fördert der Kompressor 2.380 Kubikzentimeter Luft in den Ansaugtrakt und verfügt über integrierte Ladeluftkühler und ein Bypassventil zur Regulierung des Ladedrucks bis zu einem Maximum von 0,8 bar. Der Kompressor verfügt über eine Lebenszeit-Schmierung mit Synthetik-Öl und arbeitet mit einer Maximaldrehzahl von 14.600 Umdrehungen pro Minute.

Der Grand Cherokee Trackhawk verfügt über das Jeep Quadra-Trac on-demand Allradantriebs-System mit elektronischer Schlupfbegrenzung im Hinterachsdifferential und aktivem Transfergetriebe, das für das höhere Drehmoment mit geschmiedeten Zahnkränzen und einer breiteren Kette ausgestattet wurde.

Extras für die Rennstrecke

Der Innenraum mit Softtouch-Oberflächen, Schwarzchrom-Optik und Karbonfasereinlagen bietet ein Fahrerinformations-Display mit 7 Zoll Bildschirmdiagonale, das den Drehzahlmesser in den Mittelpunkt stellt. Der Tachometer mit Skala bis 320 Kilometer pro Stunde liegt links im Instrumenten-Set.

Der große Bildschirm mittig im Armaturenbrett zeigt auf 8,4 Zoll Diagonale Trackhawk-exklusive Leistungs-Seiten, die dem Fahrer eine ganze Bandbreite an Zeitmessern und Fahrwerten darstellen. Die Leistungsanzeige hat außerdem eine neue Schnappschuss-Funktion, mit der sich jede momentane Anzeige auf einen USB Stick speichern lässt

Für ein besonderes Klangerlebnis im Innenraum sorgt serienmäßig ein Harman Kardon Audiosystem mit 825 Watt Leistung, 19 Lautsprechern und zwei Subwoofern.

Der Jeep Grand Cherokee Trackhawk wird voraussichtlich noch im zweiten Quartal 2018 zu Preisen ab 154.990,- Euro bei den heimischen Händlern stehen.

(red)