BMW zeigt M Performance Parts Concept

Normal kommen immer nur einzelne Teile aus der M Performance Parts Abteilung von BMW, jetzt hat man erstmals ein ganzes Fahrzeug präsentiert.

Das BMW M Performance Parts Concept at beim Festival of Speed in Goodwood seine Premiere gefeiert.

Auf Basis des M2 Coupé hat die M Performance Parts Abteilung gezeigt, wie sehr man das Fahrzeug noch optimieren kann.

Durch den Einsatz von Carbon-Teilen konnte das Gewicht um 60 Kilogramm gesenkt werden und auch die Aerodynamik wurde durch die neuen Anbauteile verbessert.

Ein Highlight ist auch die Speziallackierung „Frozen Black“ die mit den goldenen Kontrastelementen bestens harmoniert.

Auch der Innenraum zeigt sich sehr sportlich und bietet goldfarbige Kontrastelemente und viel Carbon.

Für eine noch bessere Straßenlage soll ein optimiertes Fahrwerk sorgen. Ob es bei einem Concept bleibt, oder es eine Kleinserie geben wird, wird man sehen.

