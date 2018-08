BMW zeigt erstmals den neuen Z4 Roadster

Die neue Generation des BMW Z4 Roadster ist jetzt bei der Monterey Car Week in Pebble Beach präsentiert worden.

Das Design wirkt sehr dynamisch und die Heckleuchten erinnern an den neuen X4. In Amerika ist vorab zwar nur der Z4 M40i First Edition vorgestellt worden, die gesamte Modellpalette feiert in Paris ihre Premiere.

Als Topmodell soll der Z4 M40i aber jede Menge Spaß bieten, der Motor verfügt über eine Leistung von 340 PS und befördert den Roadster in nur 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Zur First Edition gehören auch die Frozen Orange-Lackierung, elektrisch einstellbare Sitze und ein Harman Kardon Soundsystem.

Die neue Z4-Generation ist übrigens ein Auto aus Österreich, der Roadster wird bei Magna Steyr in Graz gebaut.

Zu uns kommt der neue BMW Z4 rechtzeitig zur nächsten Cabrio-Saison im Frühling 2019.

Stefan Gruber, autoguru.at

(sg)