Blick in die Zukunft: Genesis Essentia Concept

In Nordamerika erfreut sich die junge Marke Genesis schon großer Beliebtheit. Die Nobelmarke von Hyundai bietet derzeit noch ausschließlich große Limousinen an, in Zukunft soll die Modellpalette aber ausgebaut werden.

Einen Ausblick auf ein ganz besonderes Modell hat Genesis jetzt mit dem Essentia Concept gegeben. Der reinrassige Sportwagen hat Stilelemente die an Aston Martin erinnern, besticht aber dennoch auch mit einer ganz eigenen Linienführung.

Die Elektroauto-Studie soll in rund 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten, dabei aber auch viel Luxus im Innenraum bieten.

Sehr markant ist dabei ein über die gesamte Fahrzeugbreite laufendes Display, welches alle wichtigen Informationen für Fahrer und Beifahrer liefert.

Auch wenn noch einige Zeit bis zur Serienreife vergehen wird, zeigt Genesis mit dem Essentia Concept wo die Reise der jungen Marke hingehen wird.

Stefan Gruber, autoguru.at

(sg)