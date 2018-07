Steuersünder: Luxusautos um 4,5 Mio. € geschrottet

Der philippinische Zoll hat in den letzten Monaten in Cagayan 800 illegal importierte Fahrzeuge sichergestellt – 68 Autos und 8 Motorräder mit besonders hohem Wert sind nun in Santa Ana öffentlich zerstört worden.

Präsident Rodrigo Duterte erklärte vor der Aktion, er wolle damit der Welt zeigen, dass man ein sicheres Land für Investoren und Unternehmen sei: "Man muss zuerst Recht und Ordnung schaffen." Er betonte erneut seinen Willen, Schmuggelei abzuschaffen.

Die Autos, darunter Porsches, Lamborghinis, Ferraris, BMWs und ein Mustang, hatten laut Zoll einen Wert von umgerechnet 4,5 Millionen Euro, die Motorräder 315.000 Euro. Bereits im März hatte Duterte auf gleiche Weise 14 Luxusfahrzeuge zerstören lassen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)