Facelift für den Porsche Macan Modelljahr 2019

Vom Macan hat Porsche seit 2014 über 350.000 Einheiten verkauft, für das neue Modelljahr bekommt der kleine Bruder des Cayenne ein Facelift.

Dabei wird der Macan optisch näher an den Cayenne gebracht, so bekommt er zum Beispiel auch ein durchgängiges Leuchtband am Heck.

Zudem erkennt man den neuen Modelljahrgang auch an der neu gestalteten Frontschürze mit serienmäßigen LED-Scheinwerfern.

Als neue Farben kommen „Miamiblau“, “Kreide“, „Mambagrünmetallic“ und „Dolomitsilbermetallic“ hinzu.

Auch der Innenraum zeigt sich leicht aufgefrischt und kann mit einem 11“ Full-HD-Touchscreen in der Mittelkonsole aufwarten.

Für mehr Sicherheit gibt es auf Wunsch einen adaptiven Tempomat mit Stauassistent. Der neue Macan soll Ende 2018 zu uns kommen.

