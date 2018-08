Fantastique! Der Peugeot 5008 spielt alle Stückl‘n

Die erste Generation des 5008 war noch ein klassischer Familien-Van, der Nachfolger ist nun komplett überarbeitet worden. Platz für Kind und Kegel gibt es immer noch genug, doch das Design innen wie außen sowie die umfassende Ausstattung überzeugen auf ganzer Linie.

Zugegeben, wir haben die Spitzenausführung GT gefahren; die stößt in den Premium-Bereich vor, allerdings zu einem Preis, bei dem man bei den bekannten Premiumherstellern erst zu rechnen anfängt. Unser fescher Franzose kostet mit allen erdenklichen Features 44.650 Euro, ein paar Sonderausstattungen wie Nappalederbezug, Massagesitze und Focal-Soundsystem erhöhen das Ganze auf 52.210 Euro. Den günstigsten 5008 gibt es übrigens ab 27.950 Euro.

Die Version GT hat einen 177 PS starken 2-Liter-Diesel mit 8-Gang-Automatik. Und der zieht mit seinen 400 Nm maximales Drehmoment ordentlich an. Gleichzeitig liegt der 5008 sehr gut in den Kurven, er macht also richtig Spaß zu fahren. Zwar hat das SUV „nur“ Frontantrieb, aber um 170 Euro gibt es eine Advanced Grip Control für fünf Untergrundarten sowie erleichtertes Bergabfahren.

Leise und laut

Ach ja, ein Sportmodus darf natürlich nicht fehlen, und der macht sich nicht nur durch mehr Power bemerkbar: „WO KOMMT AUF EINMAL DIESER LÄRM HER?!“ fragt man sich erschrocken nach dem ersten Einschalten. Dabei ist das kein Lärm, sondern ein richtig sattes, aggressives Röhren der vorher so leisen Abgasanlage. Wenn man Benzin im Blut hat, dann mag man so eine Klangkulisse und will sie öfter hören. Trotzdem bleiben wir unter 8 Litern auf 100 Kilometer, was bei einem 1,5-Tonnen-SUV gefällt.

Gefallen, das kann der 5008 überhaupt sehr gut: Das Design ist einfach gelungen. Es versprüht die optimale Mischung aus eleganter Zurückhaltung und aufregender Modernität, und das von allen Seiten. Im Innenraum geht es genauso harmonisch zu und man fühlt sich nicht nur optisch wohl. Die Materialien sind hochwertig und angenehm anzugreifen; einzig, einige Elemente sind nicht perfekt zusammengesetzt und so gibt es hin und wieder ein paar Millimeter Höhenunterschied bei den Übergängen von Gummi auf Plastik. Das ist aber möglicherweise nur bei unserem spezifischen Modell der Fall – vielleicht hatten es Jean und Pierre in der Peugeot-Fabrik an dem Tag sehr eilig, weil zu Hause schon die Bouillabaisse kalt geworden ist.

Für große Familien

Wie bereits eingangs erwähnt gibt es viel Platz im 5008, was ihn sehr bequem macht. Das gilt auch für die Rückbank und den 780 Liter großen Kofferraum. In dem sind übrigens zwei kleine Sitze versenkt, die sich blitzschnell hochklappen lassen und den Wagen so zum Siebensitzer machen.

Gleichzeitig muss man bei der GT-Ausführung auf so gut wie keine Annehmlichkeiten verzichten. Ein gut funktionierender Spurhalteassistent, ein adaptiver Tempomat, Raumduft, Ambientelicht… die Liste ist sehr lang. Die Soundanlage ist toll, das Fahrzeug ist gut gedämmt, das Infotainment-System lässt sich gut bedienen, auch wenn es manchmal etwas langsam reagiert.

Ein eher kleines, oben und unten abgeflachtes Lenkrad macht den 5008 sehr angenehm zu lenken. Dazu noch ein volldigitales Display, dass sinnvoll und ansprechend gleichzeitig ist.

Bluetooth-Probleme

Eine einzige Sache ist aber alles andere als Premium, und das ist die Bluetooth-Verbindung. An unserem Handy liegt es wohl nicht, denn das Problem hatten wir noch nie bei einem anderen Fahrzeug: Nach dem Einsteigen gibt es jedes Mal die ersten paar Minuten beim Abspielen der Musik Aussetzer, so als würde man 1996 mit einem Discman Joggen gehen. Ein anderes Mal ist nach Ende eines Telefongesprächs plötzlich der Bass komplett weg gewesen und die Liedanzeige funktioniert auch nicht einwandfrei.

Das ist schade, aber so liest sich dieser Test wenigstens nicht wie eine bezahlte Werbung. Denn ansonsten können wir nur Positives über den neuen 5008 sagen.

