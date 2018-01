Frischer Look für Mini 3-Türer, 5-Türer und Cabrio

Ab März 2018 bietet Mini den 3-Türer, 5-Türer und das Cabrio in neuem Look und verfeinert Technik an.

Mini startet gleich mit drei frisch gelifteten Modellen ins Jahr 2018. Mini 3-Türer, Mini 5-Türer und Mini Cabrio werden optisch aufgefrischt und bekommen kleine technische Updates.

Zu erkennen ist der neue Modelljahrgang vor allem an der geänderten Frontpartie, für die es jetzt auch LED-Scheinwerfer mit Matrix-Funktion gibt.

Am Heck erkennt man die kleinen Mini-Modelle an LED-Rückleuchten im Union-Jack-Design, zusätzlich gibt es noch weitere kleine Detailänderungen.

Der Innenraum soll zudem noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten bieten und kann mit neuen Interieuroberflächen aufwarten.



Abgerundet werden die Änderungen durch ein neues Multifunktionslenkrad und der neuesten Generation an Infotainmentsystemen.

Bei 3- und 5-Türer reicht das Motorenspektrum von 75 PS bis 192 PS, das Cabrio ist mit Benzinmotoren von 102 PS bis 192 PS erhältlich.

Als günstigstes Modell startet der 3-Türer bei 18.900,- Euro, für den 5-Türer sind 19.900,- Euro fällig. Das billigste Cabrio startet bei 24.600,- Euro. Alle drei Modelle sind ab März 2018 verfügbar.

Stefan Gruber, autoguru.at

(sg)