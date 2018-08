Hyundai präsentiert Kona Iron Man Edition

Immer mehr Autofirmen suchen auch abseits der gefestigten Vertriebswege neue Möglichkeiten um Kunden zu erreichen, so wie jetzt auch Hyundai auf der berühmten Comic Con in San Diego.

Dort hat nämlich am Marvel Messestand der Hyundai Kona Iron Man Edition seine Premiere gefeiert. Die Sonderedition soll an den Iron Man-Anzug erinnern und kommt in den gleichen Farbtönen wie der Anzug auf den Markt.

Die Iron Man Edition soll weltweit in einer streng limitierten Auflage erhältlich sein und nicht nur die Comic-Fans ansprechen.

Der Produktionsstart ist für Ende 2018 geplant, die Auslieferung der ersten Exemplare erfolgt im ersten Quartal 2019.

Mal schauen, wie viele Exemplare auch den Weg zu uns finden werden.

Stefan Gruber, autoguru.at

