Flirten und mehr: Jetzt kommen die Auto-Emojis

Das Gadget namens Carwink soll die Straße zu einem vernetzten Ort machen. So soll ein kleines LED-Display dabei helfen, mit den anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren. Erhält man zum Beispiel den Vortritt, kann man sich dann mit dem Daumen nach oben bei dem anderen Fahrer übers Display bedanken. Auch gibt es Symbole für Polizeikontrollen, Unfälle oder Fußgänger. Selbst ein Flirt-Emoji ist vorhanden.

Dabei muss der Fahrer aber nicht an einem zusätzlichen Knopf im Auto hantieren, sondern das Emoji-Kommando wird einfach per Sprachbefehl ausgelöst. Die Zeiten unhöflicher Handgesten seien damit passé, verspricht der Hersteller.

"Friedvolles Fahrerlebnis"

Allerdings sind genau die Emojis, die von den Fahrern wohl am häufigsten gebraucht würden, nicht im Programm. Dazu würden wohl das Kothäufchen oder der Mittelfinger gehören. Dass das Emoji-Repertoire um diese Symbole ergänzt wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Mit dem Produkt wolle man den Nutzern ein friedvolles Fahrerlebnis ermöglichen, wie der Hersteller sagt.

Das ausklappbare LED-Display läuft mit Solarenergie und kann laut Herstellerangaben in jedem Auto angebracht werden. Über die Kickstarter-Kampagne wurden mehr als 100.000 US-Dollar für die Produktion gesammelt – gesucht wurden 80.000.

In Österreich problematisch

Die ersten Geräte sollen im Sommer ausgeliefert werden. In Österreich würden Lenker aber – wie bei fast allem – eine Sondergenehmigung für das Gadget benötigen. Denn gerade bei farbigen Lichtanlagen am Fahrzeug ist der Gesetzgeber besonders heikel.

