Letzte Tests mit neuem 8er BMW auf Rennstrecke

BMW testet derzeit einen seriennahen Prototypen des neuen 8er auf einem Hochgeschwindigkeits-Testgelände im italienischen Aprilia. Ab August soll es erstmals seit 1999 wieder einen Wagen oberhalb des 7ers geben, und zwar als Coupé und als Cabrio.

Die aktuellen Tests im Video dienen insbesondere zur fahrdynamischen Abstimmung des Fahrzeugs auf Hochreibwert-Strecken. Das nahe Rom gelegene Areal bietet vor allem mit seiner rund vier Kilometer langen Ovalbahn einschließlich Steilkurven perfekte Bedingungen für intensive Hochgeschwindigkeits- und Hochreibwerttests. Darüber hinaus werden Beschleunigungs-, Brems- und Lenkungsverhalten des neuen Sportwagens auf Kreisbahnen, Slalomstrecken sowie auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen analysiert.

Rennversion bereits mit erstem Einsatz

Das neue BMW 8er Coupé wird parallel zum BMW M8 sowie zum Rennfahrzeug BMW M8 GTE entwickelt. Während der Prototyp des Serienmodells in Aprilia seinen Härtetest absolviert, bereiten sich die von BMW Motorsport unterstützten Teams derzeit in Daytona (USA) auf den ersten Renneinsatz des BMW M8 GTE am kommenden Wochenende (27./28. Jänner) vor.

Dort wird der BMW M8 GTE bei den 24 Stunden von Daytona seine Rennpremiere absolvieren, im Juni 2018 startet er dann auch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Die dabei sowie bei zahlreichen weiteren Renneinsätzen in der FIA WEC und in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Nordamerika gewonnenen Erkenntnisse fließen dann in die Serienentwicklung des BMW 8er Coupé ein.

