Lotus erinnert mit Exige Typ 49 & 79 an alte Zeiten

Zum 70. Geburtstag von Lotus hat die britische Sportwagenschmiede in Goodwood an zwei klassische Rennfahrzeuge erinnert.

Der Exige Typ 49 und Exige Typ 79 sind optisch den berühmten Formel 1 Fahrzeugen nachempfunden und sollen mit der jeweiligen Lackierung an deren Erfolge erinnern.

So soll der Exige Typ 49 an den vor 50 Jahren von Graham Hill gewonnen Fahrer- und Konstrukteursweltmeistertitel erinnern, der Exige Typ 79 an den Erfolg von Mario Andretti vor 40 Jahren.

Bei der Leistung bieten beide Modelle 430 PS und beschleunigen in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 290 km/h, in Verbindung mit einem Leergewicht von nur 1.056 Kilogramm sollte damit Fahrspaß garantiert sein.

Stefan Gruber, autoguru.at

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(sg)