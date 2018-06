McLaren präsentiert 675 LT im Gulf Racing Look

Der neue McLaren 675 LT ist jetzt von McLaren MSO zu einem ganz besonderen Einzelstück verwandelt worden.

Der im Gulf Racing Look gestaltete 675 LT soll an den McLaren F1 GTR von 1997 erinnern, der vor über 20 Jahren große Erfolge gefeiert hat.

Die Lackierung ist dabei wie beim Original ausgefallen und sehr markant. Spezielle Felgen in Dayglo Orange gehören dabei ebenso zum auffälligen Look wie die mehrfarbige Lackierung.

Im Innenraum gibt es Ziernähte in Orange und einen noch sportlicheren Look als in der Serienversion des 675 LT.

Bei der Leistung bleibt es bei 675 PS, diese reichen aus um den Sportwagen in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu befördern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 330 km/h.

Stefan Gruber, autoguru.at



