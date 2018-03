Diese Patschen räumen sich von selber weg

Wer auf Besuch kommt, zieht die Straßenschuhe aus und bekommt vom Gastgeber Hausschuhe. Dies ist nicht nur in österreichischen Haushalten eine Selbstverständlichkeit, sondern auch in Japan. Dort wird dies sogar noch strenger gehandhabt und betrifft nicht nur Privathäuser sondern auch manche Hotels oder Restaurants.

Und wo zahlreiche Menschen zusammenkommen, wird es schnell unübersichtlich mit einem Haufen an Patschen und Schlapfen. Daher hat Nissan den Parkpilot des Nissan Leaf, der das Elektroauto selbstständig ein Parklücken steuern kann, als Vorbild genommen und in Hausschuhe eingebaut.

Die Patschen haben eingebaute Sensoren, einen Motor und Räder in der Sohle. Diese gibt es im Park Ryokan Hotel in Hakone für die Gäste. Sobald sie nicht gebraucht werden, reicht ein Knopfdruck und die Schlapfen fahren zurück an ihren Sammelpunkt. Aber nicht nur das – dasselbe funktioniert auch mit den traditionellen japanischen Sitzkissen.

Wie das funktioniert, gibt es oben im Video zu sehen.

(red)