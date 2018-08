Pfeilschneller Rekord mit dem Skoda Octavia RS 245

Am Militärflughafen in Zeltweg wird stets mit höchster Präzision gearbeitet. Und das war auch bei dieser Aktion gefragt: Bogenschützin Laurence Baldauff, die Österreich bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 vertrat, feuerte einen Pfeil ab. Und Ex-Kampfsportler Markus Haas fing ihn.

Dafür saß er in einem Skoda Octavia RS 245, dem stärksten Modell der Marke. Oder besser gesagt, er stand und schaute aus dem Schiebedach. Der Pfeil war mit 215 km/h unterwegs, der RS 245 mit Tempo 220.

57,4 Meter war das 68 Zentimeter lange Geschoss in der Luft, dann packte Haas mit sicherer Hand zu – das ist ein neuer Weltrekord. Alten gibt es aber keinen: Skoda hat unter Aufsicht des Guinness Buch der Rekorde eine neue Kategorie geschaffen.

(red)