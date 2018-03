Premiere für den Mercedes-AMG 4-Türer

Mercedes-AMG erweitert sein Modellangebot, aus dem sportlichen AMG GT wird jetzt auch ein Viertürer, der Platz für die ganze Familie bietet.

Die sportliche Linienführung erinnert dabei natürlich an den Zweisitzer, jedoch bietet der neue AMG GT 4-Türer deutlich mehr Platz. Das Kofferraumvolumen von 395 Liter kann durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1.324 Liter erweitert werden.

Das Cockpit ist eine Mischung aus AMG GT und Mercedes CLS.

Während die breite Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrer an den AMG GT erinnert, stammen die zwei 12,3“ großen Bildschirme des Cockpits vom CLS.

Erhältlich ist der Mercedes-AMG GT 4-Türer in drei Motorisierungen, schon die Basisversion, der 3,0 Liter R6 Benziner mit elektrischem Zusatzverdichter verfügt über eine Leistung von 435 PS. Durch den EQ-Boost können kurzfristig weitere 22 PS mobilisiert werden.

So sprintet man in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist bis zu 285 km/h schnell. Noch mehr Fahrspaß versprechen die AMG GT 63 und AMG GT 63 S Versionen. Schon der AMG GT 63 4Matic+ kommt auf 585 PS und sprintet in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Top-Speed ist 310 km/h.

Der AMG GT 63 S 4Matic+ verfügt sogar über 639 PS und erledigt die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden. Das Topmodell ist zudem bis zu 315 km/h schnell.

Alle Versionen verfügen über einen Allradantrieb und eine 9-Gang-Automatik. Die Verkaufsfreigabe erfolgt im Sommer 2018.

Stefan Gruber, autoguru.at

(sg)