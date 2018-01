Premiere für den neuen VW Jetta in Amerika

In Nordamerika ist nicht der VW Golf das beliebteste VW-Modell, sondern der Jetta. Jetzt hat VW in Amerika die neue Generation seines US-Bestsellers vorgestellt.

Der neue Jetta ist auf der MQB-Plattform aufgebaut und soll damit noch mehr Platz bieten. Aber auch technisch soll der neue Jetta einiges bieten.

Neben den aus dem Golf bekannten Asssistenzsystemen kommen auf Wunsch auch klimatisierte Sitze, ein BeatsAudio-Soundsystem und eine Ambientebeleuchtung in 10 verschiedenen Farben zum Einsatz.

Angetrieben wird der Jetta von einem 1,4 Liter TSI mit 150 PS, der auch in vielen VW-Modellen bei uns zum Einsatz kommt.

Preislich ist der Jetta in Amerika recht interessant angesiedelt: Schon ab 18.545 US$ startet die Preisliste. Erhältlich ist der neue Jetta in Amerika ab dem 2. Quartal 2018, zu uns soll er jedoch nicht mehr kommen.

Stefan Gruber, autoguru.at

(sg)