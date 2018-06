Toyota bestätigt: Camry und Corolla kehren zurück

Nach 14 Jahren bringt Toyota die meistverkaufte Mittelklasse-Limousine der Welt zurück nach Westeuropa. Seit der Einführung 1982 wurden 19 Millionen Camrys rund um den Globus verkauft; pro Jahr werden mehr als 700.000 Stück abgesetzt – vor allem in Nordamerika und Japan.

Die achte Generation des Camry baut auf Toyotas New Global Architecture (TNGA) auf und wurde speziell auf die fahrdynamischen Bedürfnisse des europäischen Marktes abgestimmt, erklären die Japaner. Soll übersetzt wohl heißen: Der Wagen liegt gut in der Kurve und hat ausreichend Power, und schwimmt nicht so gemütlich daher wie Fahrzeuge in Nordamerika.

Und wie bei Toyota mittlerweile üblich wird es den Camry auch als Hybrid-Fahrzeug geben. Technische Details gibt es aber noch keine. Nach Österreich kommt er 2019, wie Toyota auf Anfrage bestätigte; für Deutschland wurde bereits das erste Quartal genannt.

Jahrelange Pause

Und, man verriet "Heute" noch eine Neuigkeit, die einen alten Bekannten betrifft: Auch der Corolla wird nächstes Jahr sein Comeback feiern. Der früher so beliebte Kompakte, der erstmals 1966 vom Band lief, war 2007 zugunsten des Auris vom westeuropäischen Markt entfernt worden. Und der muss jetzt wieder Platz machen.

Den Camry hatte es bereits 2004 erwischt: Er wurde wegen schleppender Verkäufe vom Avensis verdrängt, der aber ebenfalls hinter den Erwartungen zurück blieb. Der Avensis wurde daher heuer auch wieder in Österreich eingestellt; die Restmodelle (und jene des Auris) werden derzeit mit großen Rabatten angeboten. So gesehen sind der Camry und der Corolla die Nachfolger ihrer eigenen Nachfolger.

