VW stellt seinen ersten Strom-Sportwagen vor

Für Volkswagen ist es der Start in eine neue Motorsport-Ära. Am kommenden Sonntag, dem 22. April, wird mit dem "I.D. R Pikes Peak“ das erste rein elektrisch angetriebene Rennfahrzeug von Volkswagen der Öffentlichkeit vorgestellt.

Leichtbau und aerodynamische Perfektion tragen zum schnittigen Design bei, unter dem sich eine leistungsstarke Elektroantriebseinheit verbirgt. Der allradgetriebene E-Sportwagen spielt Botschafter für die künftige elektrische I.D. Familie mit der sportlichsten Volkswagen-Produktpalette, den Modellen der „R GmbH“, jubiliert man bei VW. Der Strom-VW ist ein erster Schritt für eine künftig intensivere Zusammenarbeit von Volkswagen R und Volkswagen Motorsport. Die Marke Volkswagen plant zudem bis 2025 mehr als 20 reine neue Elektrofahrzeuge anzubieten.

Der Härtetest

"Wir wollen mit Volkswagen und der I.D. Familie an die Spitze der Elektromobilität", erklärt VW-Entwicklungsvorstand Frank Welsch. "Der I.D. R Pikes Peak und die Teilnahme am berühmtesten Bergrennen der Welt hat dafür nicht nur symbolische Bedeutung, sondern ist auch ein wertvoller Härtetest für die Entwicklung von Elektro-Autos generell."

Das Rennen zu den Wolken

Das ehrfurchtsvoll „Race to the Clouds“ genannte Event am Pikes Peak (USA), das auf 2.862 Meter startet und erst nach 19,9 Kilometern auf 4.302 Metern über Normalnull endet, ist seit knapp 100 Jahren das spektakulärste Bergrennen im Motorsport. Volkswagen war 1987 mit einem bulligen Golf mit Bi-Motor (652 PS) am Start und scheiterte knapp.

Nun gilt die Revanche mit dem Ziel, die bisherige Bestmarke für Elektrofahrzeuge zu unterbieten. Das Auto wird von Romain Dumas gesteuert. Der Rekord in der Klasse der E-Prototypen liegt derzeit bei 8.57,118 Minuten und wurde 2016 vom Neuseeländer Rhys Millen aufgestellt.

Den Streckenrekord am Pikes Peak hält Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb. 2013 preschte der Franzose im Peugeot in einer Zeit von 8:13,878 auf den Gipfel.

(GP)