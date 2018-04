Wieso macht mein Sommerreifen Lärm?

Vor allem im Sommer wollen viele Autoliebhaber mit ihrem coolen Gefährt oder lässigen Tuningteilen für Aufsehen sorgen. "20Minuten"-Leser Max hat sich dafür Niederquerschnittsreifen mit Notlaufeigenschaften angeschafft. Jetzt stört ihn allerdings das laute Rollgeräusch. Das Expertenteam des AGVS, Auto Gewerbe Verband Schweiz, weiß Rat:

Frage von Max ans AGVS-Expertenteam:

Im Sommer fahre ich Niederquerschnittreifen mit Notlaufeigenschaften. Der Reifen mit den Dimensionen 225/40 R 18 überträgt bei einem Tempo von 50 bis 80 km/h das Rollgeräusch sehr unangenehm ins Wageninnere. Mit den Winterreifen ohne Notlaufeigenschaften und einem normalen Querschnitt von 205/55 R 16 ist dies nicht der Fall. Was soll ich tun?

Antwort:

Reifen mit Notlaufeigenschaften, sogenannte Runflat-Reifen, erlauben es, auch nach einer Reifenpanne mit bis zu 80 km/h weiterzufahren. Damit diese Reifen über eine gewisse Distanz auch ohne Luft funktionieren, verfügen sie über stabilere, das heißt dickere und steifere Seitenwände. Dadurch ergibt sich ein gegenüber herkömmlichen Reifen verändertes Federungs- und Schwingungsverhalten. Es ist also gut möglich, dass Ihr Reifen bei einem Tempo zwischen 50 und 80 km/h in einen ungünstigen Schwingungsbereich gerät. Entsprechend entstehen Vibrationen und dadurch der Lärm im Fahrzeuginneren.

Vibrationen entstehen, weil sich die Profilblöcke der Reifen im Kontakt mit der Fahrbahn verformen. Das ist Physik und völlig normal. Bei Ihren Sommerreifen führen die steifen Seitenwände in Kombination mit dem kleinen Querschnitt offenbar dazu, dass der Reifen diese Vibrationen nicht "schlucken" kann. Salopp ausgedrückt ist ganz einfach zu wenig Pneu da, um die Schwingungen abzufedern. Dass Sie mit den Winterreifen von der Dimension 225/40 dieses Rollgeräusch nicht hören, stützt diese These. Zumal die Winterreifen über keine Notlaufeigenschaften verfügen.

Wenn wir davon ausgehen, dass Sie auch inskünftig im Sommer mit ihren coolen 18-Zoll-Felgen unterwegs sein wollen, lässt sich an der Reifendimension nichts ändern. Es stellt sich allenfalls die Frage, wie wichtig Ihnen die Notlaufeigenschaften sind. Laut aktuellen Zahlen des TCS sind rund 12 Prozent aller Panneneinsätze auf Reifenpannen zurückzuführen. Hier liegt es an Ihnen abzuwägen, was Ihnen wichtiger ist: Fahrkomfort oder die Sicherheit, im Sommer nie mit einem Plattfuß liegen zu bleiben.

Viele Automarken – auch Ihre – setzen auf sogenannte homologierte Reifen als Originalausrüstung. Das sind Reifen, die gezielt für eine Marke oder sogar ein bestimmtes Fahrzeug konstruiert werden – quasi massgeschneidert. Am besten lassen Sie sich bei der Reifenwahl von Ihrem Garagisten beraten. Er weiß, welches Produkt auf Ihren Wagen passt. Einen ersten Anhaltspunkt über die Eigenschaften eines Reifens finden Sie zudem auf der Reifenetikette mit den drei Kriterien Rollwiderstand, Nassbremsen und Geräuschemission.



(von 20Minuten)