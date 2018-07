Airline in Wien: 50.000 Flugtickets um je 1 Cent

Nach Paris, London, Barcelona oder Dubrovnik um nur 1 Cent! „Wien wird ihre neue Airline lieben. Neben dem tollen Netzwerk bieten wir eine einmalige Gelegenheit, um unsere attraktiven Services kennenzulernen. 14 Destinationen stehen im Rahmen der Aktion zur Auswahl. Wir freuen uns, mit unseren Gästen ab Juli abzuheben. Dem Reisen steht damit diesen Sommer dank Level nichts mehr im Weg“, kündigt Frank Glander, General Manager Operations bei Level, die unglaubliche Kennenlernaktion der neuen Low-Cost-Fluglinienmarke der International Airlines Group (IAG) an.

Über Vueling



Bei Vueling haben wir uns dazu verpflichtet, ein verantwortungsbewusstes, solides und kurz-, mittel- und langfristig nachhaltiges Unternehmen zu sein, unter Berücksichtigung aller unserer Interessengruppen, angefangen von unseren Kunden, Aktionären und Investoren bis hin zu unseren Mitarbeitern, Arbeitnehmervertretern und der Gesellschaft im Allgemeinen. Unsere Arbeitsweise ist auf diese Verpflichtung abgestimmt und unterstützt unser Bestreben, in wichtiger Weise und engagiert zur Verbesserung der Gesellschaft beizutragen.

Über viele verschiedene Kanäle wie die Website Vueling.com, den Blog Vueling News, soziale Netzwerke, Kundenbetreuungstelefone, Intranet für Mitarbeiter, Umfragen zum Arbeitsklima oder persönliche Treffen der Geschäftsleitung mit den Berufsgruppen und Gewerkschaften sind wir bei Vueling ständig in Kontakt mit unseren Interessengruppen. Außerdem informieren wir mit dem Jahresbericht der IAG-Gruppe über unsere wichtigsten Kennzahlen in Bezug auf Nachhaltigkeit.



Über Level:



Level wurde im Juni 2018 von der International Airlines Group (IAG) in Österreich gelauncht. Die Fluglinie stationiert vier Flugzeuge des Typs Airbus A321 in Wien. Jedes der A321-Flugzeuge verfügt über 210 Economy-Sitze und operiert vom Terminal 1 des Wiener Flughafens aus. Mit dem Launch der neuen Airline werden rund 200 neue Arbeitsplätze am Standort Wien geschaffen.



Die Schnäppchen-Flugtickets können am 3. Juli zwischen 00.01 und 23.59 Uhr unter www.flylevel.com sowie in allen Partner-Reisebüros von Level erworben werden. Die Kennenlern-Aktion gilt für alle 14 angebotenen Destinationen und Flüge ab Wien zwischen 17. Juli und 30. September 2018.

Wohin soll es gehen?

Zum Level-Netzwerk gehören die beliebtesten Destinationen der Sommersaison, darunter unter anderem London, Barcelona, Dubrovnik und Paris. Aber auch Palma de Mallorca, Malaga, Venedig, Alicante, Mailand, Valencia, Barcelona, Ibiza, Olbia (Sardinien), Bilbao und Larnaka (Zypern) werden ab 17. Juli 2018 angeflogen. Die Flugfrequenz pro Destination variiert zwischen 2 und 14 Flügen pro Woche.



(Christine Scharfetter)